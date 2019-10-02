Банк полтора года лишал россиянку половины пенсии из-за чужого кредита

В Челябинске пенсионерка с 2017 года не получала часть пенсии, так как ее удерживали на выплату кредита, который взяла другая женщина. Об этом сообщается на сайте прокуратуры Курчатовского района.
По данным ведомства, в 2016 году суд взыскал с пенсионерки в пользу банка задолженность по кредитному договору на сумму свыше 260 тысяч рублей. Согласно постановлению, взыскание было обращено на ее пенсию в размере 50 процентов дохода. С сентября 2017 по май 2019 года районный Пенсионный фонд удерживал из пенсии деньги, всего женщина недополучила около 69 тысяч рублей.
В марте выяснилось, что с заявлением о выдаче кредита в банк обращалась другая женщина. По какой причине произошла путаница, неизвестно, однако решение суда от 2016 года было отменено. Прокуратура обратилась в суд, и с банка взыскали незаконно удержанные деньги.
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