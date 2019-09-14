Россиянам рассказали о причинах уменьшения пенсии

В Пенсионном фонде России (ПФР) рассказали, в каких случаях пенсионные выплаты могут прийти в меньших размерах, чем обычно. Об этом пишет «Российская газета».

Так, одним из ведущих факторов может стать переезд в другой город. Как пояснили в ПФР, в результате смены места жительства может измениться и региональный коэффициент, который учитывается при расчете суммы.

Другая причина уменьшения пенсии — неоплаченная квартплата или штраф. В таком случае дело о взыскании суммы передается судебным приставам, и задолженность вплоть до полного погашения будет списываться из пенсии. «При удержании из пенсии по исполнительным документам за гражданином должно быть сохранено 50 процентов от суммы пенсии», — указано в тексте. Однако в некоторых случаях, когда речь, в частности, идет об алиментах, размер удержаний может достигать 70 процентов.

Кроме того, ПФР может взыскать из пенсии ранее излишне выплаченную сумму. Подобные переплаты могут возникать, если, например, пенсионер вовремя не сообщил о том, что утратил право на пенсионное обеспечение, или же при других обстоятельствах, влияющих на получение выплат.

«Для того чтобы узнать, на каком основании сделали вычет из пенсии, сначала надо обратиться за разъяснением в ПФР», — заключили в организации.

13 сентября сообщалось, что страховая часть пенсии неработающих пенсионеров в 2020 году будет проиндексирована на 6,6 процента. Таким образом, размер индексации будет соответствовать прописанному в прошлогоднем майском указе президента Владимира Путина.

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