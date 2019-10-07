Лайфхак матери по успокоению детей признали гениальным

Американка Джессика Д'Энтремонт (Jessica D’Entremont) рассказала о способе, который помог ей успокоить двух дочерей. Она поделилась лайфхаком в Facebook.

Д'Энтремонт рассказала, что купила дочерям светящиеся в темноте пижамы. Детям она объяснила, что одежду для сна необходимо заряжать на свету, лежа при этом неподвижно. Днем мать убирает пижамы в шкаф, убеждая детей в том, что одежда будет светиться только в том случае, если они будут сами в ней лежать.

«И мне даже не стыдно», — призналась женщина. Ее пост быстро стал вирусным, набрав 206 тысяч лайков и 124 тысячи репостов. Многие юзеры в комментариях окрестили ее лайфхак гениальным. «Чувствую, мы этим воспользуемся», — заметила Рис Гуди (Rhys Goudie). «Тебе должны заплатить за эту идею!» — написала Франческа Бланшет (Francesca Blanchette).

Ранее жительница США проучила дочь за то, что та была недовольна новым пеналом. Юзеры одобрили такой метод воспитания.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!