Российский самолет экстренно сел из-за умершего пассажира

Самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Сочи — Москва (Внуково), экстренно сел в Воронеже из-за смерти пассажира на борту. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

По его словам, один из пассажиров почувствовал себя плохо во время полета, экипаж запросил экстренную посадку, но сел в Воронеже в 15:34 по московскому времени «уже с трупом на борту».

Скончавшийся пассажир — мужчина в возрасте около 60 лет. У него была онкология. В самолете мужчина находился в сопровождении дочери.

По данным принадлежащего Григорию Березкину РБК, после того, как его состояние ухудшилось, было принято решение о снижении и посадке в ближайшем аэропорту, которым оказался Воронеж. Один из пассажиров рейса оказался врачом, который проводил реанимационные мероприятия в хвостовой части салона.

В данный момент самолет находится в Воронеже. На месте происшествия работают следователи.

Ранее в октябре 2019 года, самолет, следовавшего по маршруту Грозный — Москва, совершил экстренную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия двухмесячного ребенка. Младенца с матерью доставили в местную больницу, где впоследствии он и скончался.

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