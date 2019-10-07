Илон Маск решил продавать Tesla с помощью пукания и крика козла

Глава автопроизводителя Tesla Илон Маск пообещал в будущих моделях электромобиля предоставить владельцам опцию смены гудка и звука во время движения. Такое сообщение он опубликовал в Twitter.

В исходном сообщении он уточнил, что среди звуков движения будет звук цоканья копыт лошади. Маск использовал слово coconuts («кокос»), отсылая к сцене из комедийной сцены комик-группы «Монти Пайтон», где половинки кокоса использовали для имитации звука лошади.

Материалы по теме Нагнали на повороте Илон Маск сдает позиции. Новый конкурент способен похоронить Tesla

Маск также использовал эмодзи с дующим ветром и козлом, чтобы продемонстрировать, какие еще звуки рассматриваются. Один из комментаторов интерпретировал эмодзи как пукающий звук, на что Маск ответил утвердительно: «И это только верхушка айсберга».

Однако неизвестно, насколько Маск всерьез писал эти сообщения. Ранее глава компании неоднократно шутил в Twiiter по поводу Tesla, причем за одну из этих шуток, связанную с выкупом акций Tesla, вынужден был заплатить штраф в 20 миллионов долларов.

Данные по продажам в последнем квартале разочаровали инвесторов, которые перестали верить, что автопроизводитель сможет исполнить минимальный план годовых поставок в 360 тысяч экземпляров. Из-за этого акции компании падали на шесть процентов в день. В прошлом Илон Маск неоднократно закрывал проблемы своих компаний в публичном поле необычными обещаниями или предложениями.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!