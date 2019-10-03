Tesla провалила план по поставкам и обрушилась в цене

Американский автопроизводитель Tesla в третьем квартале 2019 года поставил 97 тысяч автомобилей, что стало для него рекордом. Однако такой результат разочаровал инвесторов, которые ожидали лучших показателей. Из-за этого акции компании упали на семь процентов, сообщает Business Insider.

В Tesla утверждали, что по итогам года поставят клиентам от 360 тысяч до 400 тысяч электромобилей. Теперь, чтобы достичь даже нижней отметки, компании надо за оставшиеся три месяца продать 105 тысяч автомобилей.

Материалы по теме Нагнали на повороте Илон Маск сдает позиции. Новый конкурент способен похоронить Tesla

За этот период Tesla произвела 96,2 тысячи автомобилей, что на десять процентов больше, чем в прошлом квартале. Продажи выросли на два процента по сравнению со вторым кварталом и на 16,2 процента по сравнению с тем же периодом год назад. В среднем аналитики ожидали продаж в третьем квартале на уровне 99 тысяч автомобилей, а в текущем квартале — 106 тысяч.

Лучше всего обстоят дела с продажей бюджетной Model 3, а вот поставки более дорогих Model S и Model X аналитики оценивают как плохие и наиболее настораживающие с точки зрения дохода.

Возглавляемая Илоном Маском компания регулярно испытывает проблемы с реализацией планов и доходностью. В последние годы Tesla пытается нарастить производство и продажи, чтобы доказать существование спроса и способность приносить прибыль. Однако вера в компанию падает. За год акции Tesla потеряли в цене более чем четверть.

В начале сентября совладелец Volkswagen Вольфганг Порше не исключил, что компания подумает над покупкой Tesla, хотя, указал он, пока американский автопроизводитель все еще слишком дорог. Таким образом, он подтвердил слухи, что Volkswagen всерьез намерен стать мировым лидером в сфере электромобилей, в том числе через поглощение Tesla.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!