Врачи перепутали кровоизлияние в мозг у новобрачной с пищевым отравлением

У 24-летней Риды Фатимы (Rida Fatima) из Исламабада, Пакистан, произошло кровоизлияние в мозг, которое врачи ошибочно приняли за пищевое отравление. Об этом сообщает сайт Birmingham Live.

Фатима после бурного романа вышла замуж за 25-летнего Арслана Курбана (Arslan Qurban) из города Уолсолл, графство Уэст-Мидлендс, Великобритания и собиралась переехать к нему.

8 сентября у женщины заболела голова. Фатима пошла к врачу общей практики, чтобы он выписал ей лекарство от мигрени. На следующий день она опять пришла к врачу, на этот раз — с жалобами на сильную головную боль и тошноту. Врач диагностировал у нее пищевое отравление и отправил домой. Менее через сутки она начала терять зрение на левом глазу, и Курбан настоял на том, чтобы она пошла в больницу.

Женщина смогла дойти до больницы и упала, забившись в судорогах. Ее отправили на компьютерную томографию, которая показала, что у нее два кровоизлияния в мозг. Фатиме потребовалось две экстренные операции, чтобы остановить кровоизлияние. После второй операции ее мозг так отек, что врачи не могли вернуть на место череп.

Узнав о состоянии жены, Курбан прилетел в Пакистан. Фатима была на искусственной вентиляции легких и пребывала в состоянии комы. Она то приходила в себя, то снова теряла сознание. Когда мужчина увидел свою супругу, лицо женщины было настолько опухшим, что он едва узнал ее.

Курбан сообщил, что состояние Фатимы улучшается. Британец рассказал, что сидел рядом с женой, и она узнала его голос. Женщина обняла его за шею и притянула к себе. Потом она попыталась открыть глаза. Он надеется, что через пару недель жену переведут в обычную палату. Врачи не знают, что случилось: раньше женщина была абсолютно здорова.

Ранее сообщалось, что в американском штате Колорадо врачи перепутали синдром токсического шока у девятилетней пациентки с аллергией на орехи. Девочка жаловалась на сухость кожи, и врачи предположили, что речь идет о легкой аллергической реакции, но через несколько дней ребенок начал терять волосы и покрылся болезненной красной сыпью.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!