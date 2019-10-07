Раскрыто место отдыха Путина в сибирской тайге

Глава Республики Тыва Шолбан Кара-оол на своей странице в Facebook сделал репост видео отдыха президента России Владимира Путина в сибирской тайге, уточнив, что на кадрах запечатлена Тува.

Ранее в понедельник в сети было опубликовано видео с отдыха главы государства в сибирской тайге. Его сопровождал министр обороны Сергей Шойгу.

Накануне об отдыхе президента рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

В марте глава Тувы рассказал, что на отдыхе Путин сам жарит шашлык, а также «без стеснения общается с местным населением».

Владимир Путин не впервые отдыхает в Туве. В августе прошлого года он провел выходные на Енисее. В августе 2017-го глава государства также выбрал местом отдыха Туву. Тогда Песков сообщил, что во время рыбалки Путин два часа «гонялся за щукой».

7 октября Владимиру Путину исполняется 67 лет.

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