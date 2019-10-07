Воробьев назвал образцовый индустриальный парк

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности работы, направленной на привлечение новых инвестиций. Его слова приводятся на сайте областного правительства в понедельник, 7 октября.

По его словам, необходимо уделять внимание развитию индустриальных парков, так как именно там создаются благоприятные условия для ведения бизнеса.

«Мы посетили Богородский индустриальный парк, известный тем, что туда каждый год приходят инвесторы, которые строят новые предприятия. Для нас важно, чтобы все индустриальные парки были похожи на Dega-Ногинск», — сказал Воробьев.

В начале августа было опубликовано исследование Ассоциации индустриальных парков (АИП) России, согласно которому в Подмосковье действуют наиболее привлекательные условия для инвесторов и управляющих компаний.

Всего в Подмосковье создано 80 инфраструктурных площадок для развития бизнеса, 58 из них — индустриальные парки. Для их резидентов предусмотрены различные преференции, в частности, налоговые льготы. Кроме того, реализация проекта на территории индустриальных парков позволяет сократить сроки строительства, говорится в сообщении.