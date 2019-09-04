Инвестиционный портфель Подмосковья предложат мировому бизнес-сообществу

Инвестиционный портфель Подмосковья станет одним из ключевых при формировании пакета предложений для мирового бизнес-сообщества от Центрального федерального округа. Об этом сообщает РИАМО в среду, 4 сентября.

В ходе первого дня Восточного экономического форума заместитель председателя областного правительства Вадим Хромов заявил, что в предложение ЦФО войдут все созданные в регионе инфраструктурные площадки. Кроме того, власти поделятся опытом сопровождения инвесторов и подготовки кадров для предприятий.

«Мы акцентируем вниманием не только на предоставлении земли и инженерной инфраструктуры. (...) У нас подписано более 40 соглашений с нашими учебными заведениями по подготовке кадров», — отметил Хромов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил о создании так называемого золотого стандарта взаимодействия с инвесторами. По его словам, власти создают для бизнесменов привлекательные условия, а в обмен получают новые рабочие места.

На сегодняшний день в Московской области функционируют 58 индустриальных парков, три особые экономические зоны (ОЭЗ), 13 технопарков и 21 промышленная площадка, говорится на сайте профильного ведомства.