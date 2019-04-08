Воробьев заявил о важности каждого инвестора

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе совещания с руководящим составом областного правительства напомнил о важности развития подмосковной экономики за счет привлечения инвестиций. Его цитирует корреспондент «Ленты.ру» в понедельник, 8 апреля.

«Для нас важен каждый инвестор, поэтому мы создаем все необходимые условия, чтобы бизнесу было комфортно развиваться в Подмосковье», — сказал Воробьев.

Губернатор неоднократно заявлял о высоком инвестпотенциале Подмосковья. По его словам, власти создают для бизнесменов привлекательные условия, а в обмен получают новые рабочие места. Осенью прошлого года Воробьев сообщил, что для эффективного взаимодействия с инвесторами разработан так называемый золотой стандарт. В марте Воробьев сообщил, что в 2018 году в бюджет региона было привлечено около 900 миллиардов рублей инвестиций.

Для повышения инвестиционной привлекательности региона подмосковная делегация участвует в различных роуд-шоу, отмечается в сообщении регионального правительства.