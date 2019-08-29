В Подмосковье упрощен порядок предоставления участков для инвесторов

В Московской области постановлением регионального правительства упрощен порядок предоставления земельных участков для инвесторов, сообщил заместитель председателя правительства Вадим Хромов. Ее слова приводит РИАМО в четверг, 29 августа.

«Теперь не нужно для получения участка в аренду подавать бизнес-план или финансовую модель, они заменены инвестиционной декларацией. Кроме того, ходатайства (...) сразу поступят в Центр Содействия Строительству Московской области, что позволит оперативно принять решение», — отметил Хромов.

По его словам, с 2015 года в области было заключено более 70 соглашений о предоставлении земельных участков для реализации масштабных проектов. Общий объем инвестиций оценивается в 215 миллиардов рублей, уточнил он.

К примеру, в рабочем поселке Малино городского округа Ступино российская компания расширяет производство керамического гранита на новом участке площадью почти четыре гектара, рассказал Хромов. Это позволит дополнительно создать 50 рабочих мест.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в регионе удалось разработать так называемый золотой стандарт взаимодействия с инвесторами.