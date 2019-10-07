Названы любимые автомобили российских пенсионеров

Семейство автомобилей LADA Classic стало самым популярным среди российских пенсионеров и людей предпенсионного возраста. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства «Автостат».

Согласно результатам опросов, 3,1 процента всех респондентов в возрасте старше 55 лет являются владельцами таких автомобилей. На втором месте по популярности — Ford Focus с показателем 2,4 процента, на третьем — LADA Samara (2,2 процента).

Также в пятерку наиболее популярных у пенсионеров машин вошли Renault Logan (2,1 процента), LADA Kalina и Toyota Corolla (по 2 процента).

Помимо этого, в топ-10 самых распространенных автомобилей попали LADA Granta (1,9 процента), Toyota RAV4, Nissan X-Trail и Nissan Qashqai (по 1,8 процента).

Ранее сообщалось, что самым популярным автомобилем у россиян в возрасте до 35 лет оказалась LADA Samara. Такая машина имеется у 4,2 процента молодых российских автовладельцев.

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