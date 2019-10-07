Прокат колясок и ходунков для инвалидов открылся в российском городе

В Тамбове открылся первый государственный прокат технических средств реабилитации для инвалидов. Об этом сообщает региональное агентство «Первое новостное 68».

По информации издания, стоимость аренды составляет от 6 до 25 рублей в сутки. Уточняется, что в аналогичном прокате, который работал в городе ранее, цены были выше.

По словам начальницы управления соцзащиты населения региона Анны Ореховой, в дальнейшем планируется открыть такие же пункты и в других городах региона, оборудование в которые могут начать поставлять из приютов или домов престарелых.

«Сейчас это новое средство реабилитации, со временем они будут выходить из строя и наша задача — поддерживать минимум средств для покрытия потребности практически по всей области», — заявила Орехова, отметив, что такая услуга очень востребована.

Для инвалидов в рамках нацпроекта «Демография» закупили 35 инвалидных колясок, 40 тростей, 20 ходунков и столько же специальных антипролежневых кроватей. Нацпроект планируется реализовать до 2024 года. До этого времени планируется создать систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами. Существующие организации соцобслуживания будут отремонтированы, новые построят по мировым стандартам. Россияне предпенсионного возраста смогут бесплатно осваивать новые компетенции, проходить профессиональное обучение на базе вузов и колледжей. Общий бюджет федерального проекта составил 98,8 миллиарда рублей. Всего на нацпроект «Демография» выделено более трех триллионов рублей.

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