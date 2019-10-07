Пять женщин объявили себя женами покончившего с собой водителя

По меньшей мере пять женщин явились в полицию города Хардвар в Индии, чтобы забрать тело 40-летнего мужчины из штата Уттаракханд, который покончил с собой в воскресенье. Об этом сообщает сайт India.com

Паван Кумар (Pawan Kumar) работал водителем и жил в съемной квартире. Вечером 29 сентября после попытки суицида жена отвезла его в больницу, но спасти мужчину не удалось. Пояснить, в чем могла быть причина такого шага Кумара, женщина не смогла.

После того как врачи констатировали смерть мужчины, одна за другой в полицию явились пять женщин. Все они заявили, что являются женами Кумара и собирались забрать тело. Каждая из женщин утверждала, что она — единственная в жизни Кумара. При этом ни у одной из них не было свидетельства о браке.

Полицейские предложили женщинам самим разобраться между собой и договориться о том, как они проводят мужчину в последний путь.

По данным полиции, у Кумара были проблемы с деньгами: его счет в банке был пуст.

Ранее сообщалось, что в таиландском городе Паттайя 52-летний мужчина совершил самоубийство перед буддийским монастырем после проигрыша в лотерею. В карманах мужчины нашли десятки проигрышных лотерейных билетов и обгоревшие бумаги из банка, из которых следовало, что у него были невыплаченные долги.

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