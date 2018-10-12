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Мужчина проиграл в лотерею и покончил с собой

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В таиландском городе Паттайя 52-летний мужчина совершил самоубийство перед буддийским монастырем после проигрыша в лотерею. Об этом сообщает издание Metro.

Запись камеры видеонаблюдения показала, что человек в белой рубашке и черных брюках с канистрой бензина появился возле храма около пяти часов утра.

Несмотря на ранний час, монахи заметили пламя и сбежались на помощь. «Я проснулся и собирался идти за подаянием, но заметил, что над крематорием поднимается дым, — рассказал 73-летний настоятель. — Я пошел проверить, увидел огонь и быстро позвонил в полицию».

Прибывшие на место спасатели не успели помочь мужчине. В его карманах нашли десятки проигрышных лотерейных билетов и обгоревшие бумаги из банка, из которых следовало, что у него были невыплаченные долги.

В сентябре сообщалось, что житель Китая попал за решетку за поджог киоска, продающего лотерейные билеты. За семь лет он потратил на лотереи больше шести миллионов юаней (866 тысяч долларов), залез в долги, продал дом и остался без жены.

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