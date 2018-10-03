Молодожен покончил с собой из-за отсутствия туалета

Житель индийского штата Тамилнад совершил самоубийство вскоре после собственной свадьбы из-за отсутствия санузла в доме. Об этом сообщает AsiaOne.

26-летний Селладурай (Selladurai) познакомился с будущей женой на работе. После свадьбы она переехала к нему и обнаружила, что в его доме нет туалета. Женщина не могла смириться с тем, что справлять нужду приходится на улице, и ушла от мужа.

На следующий день Селладурай не вернулся с работы. Его тело обнаружили на дне колодца в соседнем городе. Мужчина оставил записку, в которой просил прощения у семьи и просил не винить жену в своей смерти.

Более 60 процентов населения Индии не имеют доступа к туалетам и вынуждены справлять нужду на улице. От диареи, вызванной плохими санитарными условиями, в стране ежегодно умирают 140 тысяч детей.

В 2015 году сообщалось, что в Индии из-за отсутствия туалета в доме покончила с собой 17-летняя девушка. Она стеснялась справлять нужду в поле и не раз просила родителей построить дома туалет, но те копили деньги на ее свадьбу.

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