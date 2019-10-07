Боец UFC решил опротестовать собственную победу

Команда бразильского бойца смешанного стиля (ММА) Диего Лимы решила опротестовать результат его поединка против Люка Джумо на турнире UFC 243. Об этом сообщил менеджер спортсмена Алекс Дэвис, слова которого приводит MMA Junkie.

Лима победил Джумо раздельным решением судей. Один из них отдал победу новозеландскому спортсмену, что вызвало недовольство в команде бразильца. Команда Лимы желает пересмотреть результат и добиться для него победы единогласным решением.

«Мы счастливы, что Диего выиграл, однако хотим знать, каким образом один из судей решил отдать победу Джумо. Мы уважаем Люка, но раздельное решение не отражает того, что происходило в октагоне», — заявил Дэвис.

Для 30-летнего Лимы победа над Джумо стала 15-й в боях по правилам ММА. Также на его счету семь поражений. 31-летний новозеландский спортсмен за свою карьеру побеждал 13 раз и в пяти поединках проиграл.

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