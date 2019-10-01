Бывший претендент на пояс UFC нацелился на Нурмагомедова

Американский боец смешанного стиля (MMA) Кевин Ли рассказал о планах по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) и желании биться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Его слова приводит MMA Junkie.

«Планирую готовиться к каждому оппоненту. В легкой весовой категории выступают наиболее талантливые бойцы сегодня. Нужно уважать каждого. Но, безусловно, я нацелен на поединок с Хабибом», — рассказал он.

27-летний Ли также признался, что выступление россиянина на турнире UFC 242 в Абу-Даби заставило его поменять мнение относительно шансов другого американца Тони Фергюсона на победу в поединке с Нурмагомедовым. «До боя я был на 90 процентов уверен, что Тони справится с Хабибом. Но после того, что тот сделал с Дастином... Фергюсона будет ждать очень трудный бой», — заявил он.

Фергюсон является основным претендентом на поединок с Нурмагомедовым, действующим 31-летним чемпионом организации в легком весе, который, согласно его менеджеру, вернется в октагон только весной 2020 года.

Ли уступил Фергюсону в поединке на временный титул на турнире UFC 216 в октябре 2017-го. В MMA американский боец одержал 17 побед и потерпел пять поражений. В активе Нурмагомедова серия из 28 победных поединков.

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