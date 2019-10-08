Разработан закон о блокировке электронной почты россиян

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий блокировать мессенджеры и электронную почту россиян за распространение запрещенной информации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса.

Подготовившая законопроект группа сенаторов во главе с Клишасом предлагает ограничивать пользователем возможность обмениваться сообщениями «в течение суток с момента получения требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти о фактах передачи электронных сообщений, содержащих информацию, распространение которой в РФ запрещено».

Кроме того, по словам Клишаса, планируется ввести общее для мессенджеров и электронной почты понятие — «организатор сервиса обмена сообщениями». В КоАП будут внесены изменения об административной ответственности для таких «организаторов», уточнил Клишас.

«Законопроектом на оператора будет возложена обязанность исключительно по блокировке передачи пользователем электронных сообщений и только на основании информации и соответствующего требования уполномоченного федерального органа исполнительной власти», — добавил парламентарий, отметив, что такая мера позволит гарантировать соблюдение конституционных прав граждан.

В апреле законопроект о надежной работе Рунета утвержден в третьем, окончательном чтении. Авторами инициативы вместе с Клишасом выступили сенатор Людмила Бокова и депутат Андрей Луговой. Законопроект стал ответом на американскую стратегию национальной кибербезопасности, в которой Россия называлась в числе стран-организаторов хакерских атак. Во исполнение проекта в России создадут дублирующую инфраструктуру, устойчивую к внешним угрозам. Информацию, передаваемую в Рунете, станут шифровать с помощью отечественных средств криптографии.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!