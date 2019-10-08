Совфед объяснил проект о блокировке электронной почты россиян

Внесенный в Госдуму законопроект о блокировке электронной почты и мессенджеров россиян направлен на устранение анонимности в интернете и борьбу с «почтовым терроризмом». Об этом сообщил член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Александр Башкин, сообщает RT.

«Это [анонимность в интернете] серьезная опасность, весь мир думает о том, как вывести правоотношения в интернете в такой же тип правоотношений, как в обычной жизни, без анонимности», — сказал он.

Башкин отметил, что речь не идет «об устранении конфиденциальности, о нарушении защиты тайны переписки».

Сенатор привел в пример законопроект об идентификации номеров сотовой связи и запрет на продажу сим-карт без паспорта, что помогло в борьбе с «телефонным терроризмом». Но на замену ему, по словам Башкина, пришел «почтовый терроризм». «Десятки и сотни последних сообщений о минировании общественных учреждений в основном шли с почтовых адресов», — сказал политик.

Также законопроект в случае его принятия даст право на «срочное блокирование запрещенной и противозаконной информации» в мессенджерах, добавил сенатор.

Ранее во вторник, 8 октября, стало известно, что в Госдуму внесли проект закона о блокировке мессенджеров и электронной почты россиян. Это предлагается делать в течение суток после того, как органы исполнительной власти получают информацию о фактах передачи по почте или через сервисы мгновенного обмена сообщениями информации, распространение которой в России запрещено. Авторами инициативы стала группа сенаторов во главе с председателем комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.

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