Российский суд перепутал обвиняемого с его братом

Объявляя российского бизнесмена в розыск, Таганский районный суд Москвы ошибся в одной букве — вместо «П. Фукс» написали «Р. Фукс», — и обвиняемым вместо Павла Фукса стал его брат. Об этом стало известно «Ленте.ру».

Об объявлении Фукса в розыск стало известно в начале октября. Агентство ТАСС называло его совладельцем сети ресторанов быстрого питания Теремок, но позднее заметка была исправлена. Как уточнил владелец сети кафе Михаил Гончаров, Роман Фукс был миноритарным акционером и не принимал участия в управлении компанией.

В результате, согласно официальной информации с сайта суда, Павлу Фуксу заочно предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере при строительстве дома в Москве. Известно, что принадлежащая бизнесмену компания Mos City Group (MSG) выступала застройщиком жилого комплекса «Sky House». В 2017-м против него возбудили уголовное дело: «дочка» MSG не исполняла свои обязательства перед дольщикам. В результате дом был готов на 90 процентов, но его не ввели в эксплуатацию. По одной из версий, вложенные средства использовались не по назначению.

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Что касается Романа Фукса, то, по данным СПАРК на октябрь 2019 года, он является руководителем трех и учредителем семи дачных некоммерческих партнерств. Все десять организаций зарегистрированы по одному адресу. Еще один акционер компании «Теремок-инвест» — Владимир Тер-Аванесов. Он занимается недвижимостью и владеет акционерным обществом «Интерра инвестмент груп». По данным на 2018 год, компания почти не приносит прибыли: всего 635 тысяч рублей. В 2017 году ее доход составил 77 миллионов рублей. Большая часть (90 процентов) фирмы принадлежит головной кипрской компании — «Ростерра инвестмент лимитед». Ее директор — Андреас Спиридис, глава 413 компаний на Кипре. Среди них есть финансовые, мебельные, инвестиционные и другие. Жена Владимира Тер-Аванесова — Галина, по данным СПАРК, вместе с Анной Гончаровой (предположительно жена Михаила Гончарова) владеют строительной компанией «ТрейдАктивнн». Половиной фирмы владеет ООО «Химинвест».

В 2018 году Михаил Гончаров два раза брал кредит под залог в банке «Уралсиб». Предметом залога стали векселя компании «ТрейдАктивнн». Залог оценили в 17,9 млн рублей. Владельцем «ТрейдАктивнн» в 2014 году значилась зарегистрированная в Панаме компания «Аво бизнес групп инк». В 2017 году «ТрейдАктивнн» выступила застройщиком долгостроя на Водном стадионе. До нее строительством занимался фонд «Ветеран». По данным СПАРК, в 2014 году фонд социальной защиты «Ветеран» владел 99 процентами «ТрейдАктивнн».

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