Совладельца блинных «Теремок» объявили в розыск

Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных «Теремок», бизнесмена Романа Фукса. Об этом сообщил источник, близкий к следствию, передает в субботу, 5 октября, ТАСС.

По словам собеседника агентства, Фуксу заочно предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 УК России («Мошенничество») в ходе строительства дома на Мытной улице в столице.

В Таганском суде города также уточнили, что следствие просит заочно арестовать предпринимателя. Как рассказала представитель суда, соответствующее ходатайство будет рассмотрено в пятницу, 11 октября.

Как стало известно следствию, в 2008 году организация «Олтэр», учрежденная Фуксом и входящая в состав принадлежащей его брату Павлу Фуксу «Мосситигруп», начала долевое строительство жилищного комплекса Sky House. Участники вложили средства в постройку, было заключено около 400 договоров.

В ноябре прошлого года в отношении застройщика возбудили уголовное дело, так как, по данным следователей, обязательства перед дольщиками «Олтэр» не исполнила с 2014 года — дом был построен, однако не введен в эксплуатацию. Согласно предварительной версии, вложенные средства использовались не по назначению, «что может свидетельствовать о нецелевом использовании и выводе денежных средств из стройки».

27 сентября сообщалось, что полиция объявила в федеральный розыск бывшего главу Православной партии России, президента Резервного межгосударственного банка Владимира Сипачева. Оперативники занялись поиском банкира, однако недавно стало известно, что он находится за пределами страны.

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