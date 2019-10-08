Россиянам напомнили о следующих длинных выходных

Ближайшие длинные выходные в России состоятся в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом сообщил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости Иван Шкловец, передает «Интерфакс».

По его словам, россияне будут отдыхать со 2 по 4 ноября включительно. «В пятницу, 1 ноября, предпраздничного сокращенного рабочего дня не будет, поскольку этот день не предшествует непосредственно понедельнику, 4 ноября», — уточнили в Роструде.

Ранее в ведомстве напомнили, что выходные в честь Дня народного единства станут последними длинными выходными в году.

В мае в Минтруде представили график праздничных дней в 2020 году. Россиян предупредили о продолжительных майских праздниках (с 1 по 5 и с 9 по 11 мая), а также о нерабочих днях с 1 по 8 января, с 22 по 24 февраля, с 7 по 9 марта, с 1 по 5 мая и с 9 по 11 мая, с 12 по 14 июня и 4 ноября.

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