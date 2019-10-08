Щенок три недели выживал под обломками дома после урагана и спасся

Спасатели в городе Марш-Харбор, острова Абако, Багамы, помогли щенку, который больше трех недель после урагана Дориан провел под завалами. Об этом сообщает сайт телеканала Fox News.

Участники отряда Big Dog Ranch из города Локсахатчи Гровс, штат Флорида, США используют оснащенные инфракрасными визорами дроны для поиска пропавших после урагана Дориан животных.

Они обнаружили погребенного под обломками кондиционера щенка, который не мог выбраться более трех недель. Еще одна собака, которая была рядом с ним, погибла. Выжившего щенка назвали Чудо (Miracle). Животное отощало, и ему дали немного воды и корма перед отправкой в США.

Сотрудники отряда планируют разыскать владельца собаки или найти для нее новый дом.

Сотрудники службы Big Dog Ranch спасли 138 собак на Багамах после урагана Дориан и вернули многих животных их владельцам. Основатель отряда Лори Симмонс (Lauree Simmons) сообщила, что некоторые собаки остаются под завалами и боятся выбраться из-за шума тяжелой техники, при помощи которой убирают обломки.

В октябре сообщалось, что хабаровские спасатели вытащили из колодца хаски, который случайно упал туда и просидел в воде около десяти часов. Спасатели осмотрели животное, убедились, что ему не требуется помощь ветеринара, и отпустили хаски на улицу.

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