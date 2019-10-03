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Российские спасатели вытащили просидевшего в колодце десять часов хаски

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Хабаровские спасатели вытащили из колодца хаски, который случайно упал туда и просидел в воде около десяти часов. Пост был опубликован в аккаунте @dps.hab в Instagram.

Хозяева участка сообщили в спасательную службу, что в их колодец провалилась крупная собака. Они не знали, чья она и откуда взялась и сказали, что пес проявлял агрессию и самостоятельно вызволить его не удалось. По словам очевидцев, хаски просидел там около десяти часов.

Среди прибывшей группы спасателей находился кинолог, который наладил контакт с животным и вытащил на поверхность. Затем спасатель осмотрел его и убедился, что помощь ветеринара не требуется. Хаски отпустили на улицу, так как не нашли хозяина.

Пользователи возмутились в комментариях тем, что собаку отпустили. По их словам, пес мог быть болен бешенством. Также они предположили, что хозяева просто хотели избавиться от нездоровой собаки таким образом. В сети пожалели хаски и выразили надежду, что его уже кто-нибудь приютил.

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