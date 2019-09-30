Россияне спасли умирающего от пуль котенка

В Перми зоозащитники спасли жизнь раненому котенку. Об этом сообщает «Российская газета».

Неизвестные девять раз выстрелили в котенка из пневматического оружия. Две пули серьезно повредили позвоночник животного, из-за чего у него отказали задние лапы. Местные жители заметили умирающего зверя и отнесли его в ветеринарную клинику.

Ветеринар успешно прооперировал маленького пациента, которого назвали Патрон. По его словам, лапы котенка сохранили глубокую чувствительность, и подвижность конечностей может восстановиться.

Специалист отметил, что Патрона ждет долгая реабилитация.

В июле сообщалось, что водитель остановила автомобиль посреди проезжей части и спасла котенка, выбежавшего на дорогу на Октябрьском мосту в Красноярске. В комментариях к видео юзеры отметили, что на этом мосту не раз видели коробки с котятами.

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