Качество рекламы ресурсов Rambler Group оценит Moat Analytics

Rambler Group заключила контракт с Moat Analytics для оценки качества рекламы на своих интернет-площадках, сообщается в пресс-релизе, поступившем в «Ленту.ру».

Компания измерит качество рекламного инвентаря и рекламных контактов на всех площадках медиахолдинга, в том числе «Лента.ру», «Газета.Ru», «Афиша», «Чемпионат» и Rambler.ru. Ежемесячно эти ресурсы Rambler Group посещает в общей сложности 56 миллионов уникальных пользователей.

Платформа Moat Analytics входит в Oracle Data Cloud и проводит аудит по более чем 100 рекламным метрикам, таким как viewability, время нахождения креатива в видимой зоне, взаимодействие с креативом, fraud и другие.

Инструменты компании признаны ведущими брендами и издателями за их возможности по сбору и аналитике данных для оценки качества дисплейной и видеорекламы. Решения Moat Analytics ценят также за возможности измерения видимых показов (viewable impressions) в соответствии со стандартами IAB (The Interactive Advertising Bureau) и некачественного трафика (invalid traffic — IVT).

Ранее несколько крупнейших компаний рунета, среди которых и Rambler Group, официально оповестили рекламные агентства об отказе от использования технологии компании Sizmek, специализирующейся на аудите показов рекламы в интернете.

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