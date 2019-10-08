В еще одном российском регионе отменили «звонок для учителя»

В Горно-Алтайске (Республика Алтай) прокуратура запретила правило «звонок для учителя» в семи школах города, так как это нарушает право детей на отдых. Об этом сообщило агентство «Банкфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным прокуратуры, такая норма была установлена в семи школах. Кроме того, детей обязывали приходить в школу за 15 минут до занятий. Ведомство сочло, что такие положения противоречат требованиям санитарно-эпидемиологических правил, а также нарушают право детей на отдых. В школьные нормативные акты внесли изменения.

Ранее прокуратура Маслянинского района Новосибирской области признала незаконным школьное правило «звонок для учителя». Прокуратура опротестовала локальные акты девяти школ, поскольку они нарушали законные интересы учеников. В правилах говорилось, что звонок об окончании урока дается для учителя и школьники могут покинуть класс только после того, как учитель объявит о завершении занятий.

В прокуратуре напомнили, что по санитарным правилам урок должен длиться не более 45 минут, в первом классе — не более 40 минут. После вмешательства прокуратуры школы исключили положение о «звонке для учителя» из уставов.

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