В школах российского региона запретили «звонки для учителя»

Прокуратура Маслянинского района Новосибирской области признала незаконным школьное правило «звонок для учителя». Об этом сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, прокуратура опротестовала локальные акты девяти школ, так как они нарушали законные интересы учеников, в том числе их право на отдых. В правилах говорилось, что звонок об окончании урока дается для учителя, и школьники могут покинуть класс только после того, как учитель объявит о завершении занятий.

В прокуратуре напомнили, что по санитарным правилам урок должен длиться не более 45 минут. При этом в первом классе — не более 40 минут. После вмешательства прокуратуры школы исключили положение о «звонке для учителя» из уставов.

Ранее сообщалось, что в школах Красноармейского муниципального района Челябинской области из-за отсутствия отопления отменили занятия у начальных классов и сократили время уроков у старшеклассников.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!

*** Обратная связь с отделом «Общество»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость, вопросы или идея для материала, напишите на этот адрес: russia@lenta-co.ru