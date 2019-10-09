Власти Подмосковья спрогнозировали удвоение экспорта сельхозпродукции

Объем экспорта сельскохозяйственной продукции из Подмосковья может превысить 900 миллионов долларов по итогам 2019 года, сообщил заместитель председателя правительства региона Вадим Хромов. Его цитирует РИАМО в среду, 9 октября.

«У нас стоят грандиозные планы по удвоению экспорта сельхозпродукции. (...) Планируем к концу 2024 года выйти на 1,7 миллиарда экспорта», — сказал Хромов.

По его словам, 75 процентов экспорта идет в страны СНГ, однако регион прорабатывает сейчас потенциал китайского рынка.

24 сентября министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин заявил, что речь идет об экспорте продуктов глубокой переработки, а не сырья.

В прошлом году регион занял первое место среди субъектов по экспорту молока. Ранее региональные власти анонсировали выход местных производителей на новые международные рынки.