Министр сельского хозяйства Подмосковья рассказал об объемах экспорта

Московская область экспортировала за 2018 год продуктов питания примерно на 800 миллионов долларов, в этом году объемы экспорта могут увеличиться до 900 миллионов, заявил министр сельского хозяйства и продовольствия региона Андрей Разин. Его цитирует РИАМО во вторник, 24 сентября.

«И я подчеркну, что это продукты глубокой переработки — это не сырье, а готовые пищевые продукты», — заявил Разин в ходе международной выставки WorldFood – 2019.

По его словам, региональны власти планируют к 2024 году довести объем экспорта до 1,7 миллиарда долларов. Разин подчеркнул, что сейчас в России производят конкурентные продукты питания, а по некоторым позициям могут претендовать и на мировое лидерство.

В прошлом году Мособласть заняла первое место среди субъектов по экспорту молока. В ноябре 2018-го анонсировался серьезный рост экспорта сельхозпродукции.