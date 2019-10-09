В лидирующем по смерти от алкоголя регионе оценили объективность рейтинга

В Магаданской области, ставшей лидером рейтинга смертности от алкоголя в России, усомнились в методике подсчетов погибших, так как посмертные диагнозы не всегда соответствуют действительности. Об этом заявили в областном министерстве здравоохранения в ответ на рейтинг смертности от алкоголя, передает РИА Новости.

Собеседник агентства заявил, что в лидеры рейтинга поставили Магаданскую область, хотя в Еврейской автономной области потребление алкоголя на душу населения выше на 36 процентов. Он отметил, что при установлении посмертных диагнозов нужно «более тщательно обосновывать этиологию поражений внутренних органов человека».

В Минздраве также добавили, что число умерших от связанных с алкоголем причин в Магаданской области снижается. Там отметили, что в места проживания коренных народов севера регулярно ездят наркологи и психиатры, работающие с пьющими людьми. Высокую восприимчивость к воздействию алкоголя связали с особенностями биохимического обмена.

Ранее Магаданская область была названа в числе лидеров по количеству смертей от алкоголя среди регионов России. Показатель смертности из-за спиртного в этом регионе составил 10 человек на 10 тысяч населения. Высокое потребление алкоголя в области связали с неблагоприятными климатическими условиями и ограниченным досугом.

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