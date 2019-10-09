Второй за сутки пассажир умер во время перелета по России

Самолет Boeing 737-800 авиакомпании «Сибирь», выполнявший рейс из Красноярска в Москву, экстренно сел в Омске из-за смерти пассажира на борту. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минздрав Омской области.

Инцидент произошел во вторник, 8 октября, но известно о нем стало известно только сейчас.

Мужчина почувствовал себя плохо еще до вылета, но все же принял решение лететь. Во время полета ему стало хуже, экипаж авиалайнера принял решение снижаться и экстренно садиться в Омске. Однако попытки реанимировать пассажира не увенчались успехом, и он скончался еще до приземления самолета.

Это второй за сутки случай смерти пассажира на борту самолета, выполнявшего внутрироссийский рейс. Ранее во вторник, 8 октября, самолет авиакомпании Utair, выполнявший рейс Сочи — Москва (Внуково), экстренно сел в Воронеже из-за недомогания пассажира, который тоже скончался еще до приземления авиалайнера.

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