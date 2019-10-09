Российские похоронщики продавали бесплатные места на кладбище

В Брянске работники похоронной сферы продавали бесплатные места на кладбище, они требовали за это от 13 до 55 тысяч рублей. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передает РИА Новости.

Волк отметила, что по закону услуга предоставляется бесплатно.

МВД возбудило шесть уголовных дел по части 2 статьи 159 УК («Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору»). Полиция задержала одного из подозреваемых, суд избрал ему меру пресечения в виде запрета определенных действий. Во время обысков у него изъяли деньги, документы и банковские карты.

Ранее сообщалось, что на кладбище в поселке Власиха под Барнаулом на протяжении недели не закапывали могилы, большинство из которых — детские. Руководитель похоронной службы Барнаула Виталий Иконников заявил, что могилы не закапывали из-за поломки трактора.

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