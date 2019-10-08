В российском селе перестали закапывать могилы из-за поломки трактора

regnum / YouTube

На кладбище в поселке Власиха под Барнаулом (Алтайский край) на протяжении недели не закапывали могилы, большинство из которых — детские. Об этом сообщает агентство Regnum, опубликовавшее также видео, снятое работником кладбища.

«Вот они — незакопанные могилки, напротив каждой — табличка. Раз. Это детская, маленький гробик — два. Еще детский — три, четыре...» — комментирует ситуацию автор видео. На появившихся в сети кадрах видно не только незакопанные могилы, но и лежащие рядом с ними надгробия.

Руководитель похоронной службы Барнаула Виталий Иконников, в свою очередь, заявил агентству, что автор ролика — «засланный казачок», которого он пригрозил уволить в случае публикации видео. «Да, действительно, несколько могил с 4 октября не закопали, потому что трактор сломался. Но это прямая обязанность заведующего кладбищем», — отметил Иконников.

Чиновники провели на Власихинском сельском кладбище служебную проверку, в ходе которой было установлено, что тела девятерых умерших действительно не были захоронены должным образом. «Могилы для их захоронения были подготовлены, но из-за поломки трактора были закопаны вручную, при этом толщина слоя земли над гробом не превышала 50 сантиметров», — говорится в сообщении на сайте администрации Барнаула.

Кроме того, по словам председателя комитета по управлению муниципальной собственностью города Светланы Фоминых, администрация кладбища не информировала руководство о выходе техники из строя. Заместитель главы администрации города по строительству Сергей Демин, в свою очередь, отметил, что виновные будут привлечены к ответственности.

Управление Следственного комитета по Алтайскому краю проводит доследственную проверку на предмет халатности.

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