На Украине появился памятник Порошенко

В городе Запорожье на Украине появился памятник бывшему президенту, главе партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко. Фотографии монумента опубликовал на своей странице в Facebook блогер Михаил Шнайдер.

«Кто-нибудь знает, как называется этот диагноз?» — спросил автор в подписи к фото с памятником. Как сообщает украинский портал «Обозреватель», изначально эта скульптура изображала Владимира Ленина и по закону о декоммунизации подлежала сносу. Местные жители попытались придать ему сходство с экс-президентом Украины.

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Памятник раскрасили, нарисовав черный костюм, лацкан которого украшен гербом Украины, а лицо статуи попытались сделать похожим на лицо Порошенко. Обновленный памятник располагается на территории базы отдыха «Скиф» вблизи острова Хортица.

В августе 2017 года тогдашний директор Института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что на Украине снесены все известные памятники Ленину. Как утверждал Вятрович, было демонтировано почти 2,5 тысячи советских памятников, в том числе более 1,3 тысячи памятников Ленину.

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