Выделение бюджетных кредитов российским регионам посчитали бесполезным

В возобновлении предоставления бюджетных кредитов регионам нет необходимости. Такое мнение высказал министр финансов России Антон Силуанов, его слова приводит РИА Новости. Он напомнил, что несколько лет назад кредиты служили антикризисными мерами поддержки.

Так глава Минфина ответил на предложение сенаторов возобновить замещение банковских кредитов регионов бюджетными. «Говорить о масштабном возобновлении бюджетного кредитования я бы сейчас не стал», — объявил он во время выступления в Совете Федерации. По словам министра, с точки зрения долга ситуация у регионов не критическая, а наоборот — выправляется.

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В середине сентября Силуанов объявил, что в 2020 году Российская экономика вырастет. «По следующему году у нас целевой показатель два процента, он не меняется», — заключил он и отметил, что проект бюджета на будущий год рассчитан из сценария роста ВВП на 1,7 процента.

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