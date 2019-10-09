Путин уволил Глазьева

Президент России Владимир Путин освободил экономиста Сергея Глазьева от должности советника главы государства. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

1 октября Глазьев был утвержден на посту министра по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщал ТАСС. О его грядущем переходе из Кремля в ЕЭК в августе этого года писало агентство Bloomberg.

Источники «Известий» в финансово-экономическом блоке правительства высказывали мнение, что Глазьев уходит из администрации президента из-за несогласия с нынешним экономическим курсом. Между тем источник, близкий к ЕЭК, рассказал, что в правительстве возражали бы и против нового места работы Глазьева. «Он активный оппонент монетарной политики ЦБ и Минфина, поэтому они были бы однозначно против его назначения», — отмечал собеседник газеты.

Глазьев занимал должность советника президента России с 2012 года. Он считается одним из самых активных критиков действий Центробанка и известен многими неоднозначными экономическими идеями. В частности, он предлагал зафиксировать курс рубля «в разумных пределах» на длительное время с помощью валютных интервенций и заморозить цены в магазинах. Также среди его инициатив — установить ключевую ставку ЦБ на уровне Европы, США и Китая (2-3 процента, сейчас в России этот показатель составляет 7 процентов — прим. «Ленты.ру»), разрешить российским компаниям не выплачивать долги странам, которые поддержали санкции против Москвы, и ввести налог на вывоз капитала из России.

Для борьбы с нищетой в стране экономист предлагал включить печатный станок, ввести госрегулирование и обязать госбанки выдавать кредиты исходя из задач роста производства. По оценкам экспертов, полноценное исполнение идей из программы Глазьева могло бы привести российскую экономику к изоляции и воспроизводству советской модели.

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