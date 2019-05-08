Советник Путина объяснил свои мысли об уроженцах Израиля и Донбассе

Советник президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев назвал ложной интерпретацию в СМИ его статьи о ситуации на Украине. Об этом он рассказал агентству ТАСС.

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По его словам, после публикации статью начали неправильно интерпретировать как идею о переселении евреев на Донбасс. В частности, он указал, что в материале не упоминаются евреи, к тому же в вызвавшем общественный резонанс фрагменте речь не идет о Донбассе. «Это передергивание и инсинуации», — сказал он. Ранее он отказался объяснить смысл своего высказывания, заявив, что «написал то, что написал, а каждый видит то, что хочет видеть».

Глазьев добавил, что считает искусственной раскрутку этого скандала. По его мнению, ее начали силы, заинтересованные в дискредитации России.

6 мая Глазьев написал, что «не исключает, например, возможности массового переезда по указу Белого дома на "зачищенные" от русского населения земли юго-востока Украины уставших от перманентной войны на Ближнем Востоке жителей земли обетованной». Позднее в Кремле отреагировали на статью, заявив, что эта мысть является частным мнением Глазьева, а Москва такую вероятность не обсуждает.

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