Советник Путина отказался объясниться после слов о заселении Донбасса

Советник президента России по вопросам региональной экономической интеграции Сергей Глазьев заявил, что не намерен отказываться от своих слов по возможному заселению Донбасса уроженцами Израиля. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Я написал то, что написал, а каждый видит то, что хочет видеть. Посмотрим, что будет дальше», — сказал политик.

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6 мая Глазьев в своем авторском блоге в газете «Завтра» написал, что избранный президент Украины Владимир Зеленский по указу Белого дома может заселить Донбасс уроженцами Израиля. Советник российского лидера допустил и другой сценарий действий Киева — все будет зависеть от расклада сил и интересов Запада.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Глазьева, отметил, что в Кремле не обсуждается возможность заселения Донбасса гражданами другого государства по инициативе США. Он также подчеркнул, что речь идет о личном мнении советника Владимира Путина.

Отношения между Москвой и Киевом обострились после присоединения Крыма к России в марте 2014 года. Украина обвиняет Россию в захвате территории, а также утверждает, что российские военные находятся в Донбассе и участвуют в вооруженном конфликте. Кремль эти обвинения отрицает.

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