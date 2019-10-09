У лечившегося от биполярного расстройства мужчины выросла грудь

Суд Филадельфии потребовал от американской компании Johnson&Johnson выплатить восемь миллиардов долларов Николасу Мюррею в качестве компенсации за побочный эффект от приема антипсихотического средства. Об этом сообщает Reuters.

Мюррей в своей исковой жалобе сообщил, что в детстве ему прописали препарат «Риспердал», который был предназначен для предотвращения приступов шизофрении и биполярного расстройства. В результате приема лекарства у мужчины развилась гинекомастия — эндокринное расстройство, которое приводит к увеличению грудных желез.

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В январе прошлого года сообщалось, что Окружной суд Филадельфии рассмотрел иск Тимоти Стэнджа к фармацевтической компании Janssen Pharmaceuticals, которая входит в состав корпорации Johnson & Johnson. В 12 лет Стэнджу, страдающему синдромом Туретта, прописали антипсихотическое средство «Риспердал». После приема препарата у него развилась гинекомастия. Чтобы избавиться от увеличенной груди, Стэнджу понадобилась хирургическая операция, после которой у него остались шрамы. В 2015 году присяжные постановили, что производителю лекарства следует выплатить Стэнджу 500 тысяч долларов. Позднее сумму увеличили на 35 тысяч долларов за промедление с уплатой компенсации.

В 2018 году сообщалось о том, что суды Филадельфии рассматривают иски более 5,5 тысячи мужчин, пострадавших от побочных эффектов «Риспердала».

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