Johnson&Johnson скрывала наличие канцерогена в детской присыпке с 1970-х

Компания Johnson&Johnson, уличенная в использовании асбеста в производстве детской присыпки, с 1970 годов скрывала от регулирующих органов информацию о наличии канцерогена в своих продуктах. Об этом сообщает Reuters.

Тесты, проведенные в начале 1970-х, подтвердили присутствие вредного для здоровья вещества в присыпке, причем в некоторых случаях «в очень высокой концентрации». В то же время расследование, проведенное агентством, показало, что первые следы наличия асбеста в продукции J&J были найдены еще в 1957-1958 годах.

Johnson&Johnson находили асбест в присыпке Johnson's Baby Powder вплоть до начала 2000-х. При этом компания все это время с помощью подлогов скрывала результаты исследований от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

Присыпка, в настоящее время производимая J&J, может быть безопасной. В самой компании выступили с опровержением результатов расследования, проведенного Reuters. Тем не менее рыночная стоимость корпорации после публикации снизилась на 39,8 миллиарда долларов.

В июле суд штата Миссури наложил на Johnson&Johnson штраф в 4,7 миллиарда долларов за использование асбеста в производстве детской присыпки. Иск к компании был подан от имени 22 женщин, больных раком яичников. Шестеро из них умерли за время разбирательства.

В корпорацию Johnson&Johnson входит более 250 компаний, которые производят лекарственные препараты, санитарно-гигиенические товары и медицинское оборудование. J&J входит в состав индекса Dow Jones Global Titans 50.

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