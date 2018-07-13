Американская компания заплатит миллиарды за детскую присыпку

Суд американского штата Миссури наложил штраф в 4,7 миллиарда долларов на компанию Johnson&Johnson за использование асбеста в производстве детской присыпки, сообщает The New York Times. Коллегия присяжных решила, что вещество вызывает рак.

Иск к Jonsohn&Johnson был подан от имени 22 женщин, больных раком яичников. Шестеро из них умерли за время разбирательства, которое длилось шесть недель. Все они утверждали, что заболели из-за длительного использования детской присыпки Johnson’s Baby Powder — одного из основных продуктов компании. В ней якобы содержался асбест, признанный в США канцерогеном еще несколько десятилетий назад. Его примеси входили в состав талька — основного компонента присыпки.

Финансовые требования истцов ограничились общими 550 миллионами долларов компенсации. Решение об их выплате присяжные выносили восемь часов. Также компания заплатит штраф в 4,14 миллиарда долларов. Отмечается, что в этом вопросе вердикт потребовал гораздо меньше времени — всего 45 минут.

Johnson&Johnson уже заявила, что очень разочарована решением суда и будет оспаривать его. Компания настаивает, что не применяет асбест или его примеси при производстве своих товаров, поскольку этот минерал был признан опасным для здоровья еще в 1970-х и с тех пор не содержится в товарах для дома. При этом иск стал далеко не первым для нее — за всю историю компании претензии к присыпке Powder предъявляли около девяти тысяч человек.

Самым известным стал случай 63-летней Эве Эччеверии. В 2013 году женщина обратилась в суд, утверждая, что заболела раком яичников именно из-за того, что большую часть жизни (с 11 до 62 лет) пользовалась присыпкой Powder. Тогда сумма компенсации составила 417 миллионов долларов, но через несколько месяцев решение суда было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение.

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