Ми-35 снес трибуны на военном параде

@I30mki / Twitter

Вертолет Ми-35 российского производства разрушил трибуны во время военного парада в Индонезии. Инцидент попал на видео, которое опубликовал пользователь Sukhoi Su-57 frazor в своем Twitter-аккаунте.

Отмечается, что вертолет принимал участие в параде, приуроченном к празднованию 74-летия образования Вооруженных сил Индонезии. Как видно на кадрах, Ми-35 летит вслед за марширующими военными мимо трибун. Однако, вероятно, машина опустилась слишком низко, и сильные потоки воздуха от винтов начали сносить временные конструкции, где находились люди.

О пострадавших не сообщается.

Вертолеты Ми-35П состоят на вооружении Военно-воздушных сил Индонезии с начала 2000-х годов. Они оснащены двухствольными 30-миллиметровыми орудиями ГШ-30К. Также на них могут устанавливаться восемь противотанковых управляемых ракет комплекса «Штурм-В», блоки с реактивными снарядами и бомбы.

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