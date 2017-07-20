Мексика задумалась об увеличении числа российских вертолетов

Мексика рассматривает возможность закупки в России дополнительной партии вертолетов Ми-17, а так же интересуется легкими вертолетами Ка-226, «Ансат» и боевыми машинами Ми-28НЭ и Ми-35. Об этом, как передает ТАСС, сообщил на авиасалоне МАКС-2017 глава делегации Рособоронэкспорта на выставке Сергей Ладыгин.

«Вертолеты типа Ми-17 активно используются в мексиканских силовых структурах — Министерстве национальной обороны, Министерстве морского флота и национальной полиции. Мексиканская сторона планирует закупить в России новую партию таких вертолетов», — сказал он, отметив также интерес мексиканских пользователей к другим типам вертолетов, ранее не поставлявшимся в эту страну.

В настоящее время более 50 вертолетов Ми-8/17 разных модификаций используются вооруженными силами Мексики, еще несколько десятков служат в полиции и эксплуатируются гражданскими структурами.