Китайские компании купили 10 вертолетов на МАКС-2017

Холдинг «Вертолеты России» в ходе авиасалона МАКС-2017 заключил контракты на поставку китайским компаниям 10 вертолетов разных типов. Среди заказанных машин три вертолета Ми-171 в транспортном варианте, пять легких вертолетов «Ансат» в медицинском варианте и три пожарных вертолета Ка-32А11ВС. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба холдинга.

Покупателем выступила компания United Helicopters International Group. Первая партия вертолетов будет поставлена заказчику до конца 2017 года, а полностью контракты будут исполнены в середине 2018 года. В рамках первой поставки Китай получит пару вертолетов Ка-32, которые будут использоваться для пожаротушения, в том числе, в условиях сложного городского рельефа с ограниченным доступом к высотным зданиям. Кроме того, Ка-32 приспособлен для работы в труднодоступных горных и лесных районах. Машины этого типа уже используются в КНР.

Медицинские вертолеты «Ансат» будут поставлены в Китай впервые. Машины оснащены медицинским модулем, позволяющим транспортировку больных в критическом состоянии, а также для помощи людям, проживающим в труднодоступных районах. Представители китайской стороны отметили, что «Ансат» полностью отвечает требованиям к вертолетам этого класса, и имеет наименьшую стоимость среди конкурентов.