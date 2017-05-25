«Вертолеты России» подписали с Ираном меморандум о выпуске легких вертолетов

Холдинг «Вертолеты России» и иранская государственная компания Iran Helicopter Support & Renewal Company (IHSRC) подписали меморандум о взаимопонимании, определяющий взаимодействие сторон в проекте сборки легкого вертолета в Иране. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе холдинга.

Документы были подписаны генеральным директором АО «Вертолеты России» Андреем Богинским и управляющим директором IHSRC Мухаммадали Ахмадабади. Заключенное соглашение определяет принципы и подходы к созданию в Иране сборочного производства легкой вертолетной техники. В частности, регламентируется порядок дооснащения, модернизации и авторизации предприятий IHSRC для выпуска вертолета.

«Данный меморандум — серьезный шаг, который значительно приближает нас к реализации проекта по сборке легкого вертолета на мощностях наших иранских коллег», — заявил Богинский по итогам подписания.

Ранее сообщалось, что в Иране могут начать собирать российские вертолеты типа Ка-226Т или «Ансат».

Компания IHSRC авторизована как единственное предприятие, ведущее официальный ремонт российских вертолетов марки «Ми» в Иране. Соответствующий сертификат был выдан в 2016 году. Завод компании по своим производственным возможностям входит в число крупнейших центров техобслуживания, ремонта и модернизации вертолетной техники на Ближнем Востоке.