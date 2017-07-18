Минобороны раскрыло планы закупки нового вертолета Ми-38

До 2020 года Минобороны закупит до 15 вертолетов типа Ми-38. Об этом, как передает корреспондент «Ленты.ру», в рамках авиасалона МАКС-2017 заявил заместитель министра обороны Юрий Борисов.

«Эта машина нас, безусловно, интересует», — подчеркнул он.

Ранее 18 июля в холдинге «Вертолеты России» корреспонденту «Ленты.ру» сообщили, что в 2018-2019 годах военным будут переданы первые два вертолета Ми-38, сделанные по заказу Минобороны.

Изначально, в 2011 году, серийные поставки Ми-38 для Минобороны России планировались с 2014 года, а развертывание серийного производства — с 2013-го. В 2014-м начало серийного производства машины отложили до 2015 года.

Новейший российский многоцелевой транспортный вертолет среднего класса Ми-38 представили в мае 2016 года на выставке HeliRussia-2016 в Москве. Второй летный экземпляр вертолета показали на статической экспозиции салона, проходящего в выставочном центре «Крокус-Экспо». Машину начали проектировать в 1981 году на замену вертолетам Ми-8/Ми-17.

