В Дагестане начался скандал из-за статьи о победе над Третьим рейхом

Житель Махачкалы, историк Сергей Манышев обвинил Дагестанский государственный педагогический университет (ДГПУ) в плагиате. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По словам Манышева, кандидаты исторических наук, доценты кафедры истории Наида Мугутдинова, Рабадан Султанбеков и доцент кафедры всеобщей истории Абибулла Бекишиев украли текст его работы, которая была написана еще в школьные годы. Он добавил, что некоторые материалы были опубликованы в свое время в газете «Махачкалинские известия», а также в сборнике тезисов Ростовского государственного медицинского университета и сборнике по материалам конференции, которая проводилась в Санкт-Петербургском государственном университете.

Историк отмечает, что статью сотрудников ДГПУ под названием «Вклад учителей и школьников Махачкалы в достижение победы над фашистской Германией» опубликовал журнал Высшей аттестационной комиссии (ВАК) «Известия высших учебных заведений. Северо-Кавказский регион». Свой пост в Facebook Манышев сопроводил скриншотом самого материала, где выделил принадлежащий ему текст. Судя по кадрам, это приблизительно 70 процентов от всей статьи.

«Не знаю, что у них там в журнале с рецензированием, но придется написать и в ВАК, — написал он. — Поскольку плагиаторы не хотят решать все тихо и мирно, то пусть страна знает своих героев».

В сентябре стало известно, что комиссия Российской академии наук (РАН) по борьбе с фальсификацией научных исследований обнаружила плагиат в диссертации ректора Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Якова Силина, который ранее оказался в центре ЛГБТ-скандала. Силин защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора экономических наук в 2005 году. По оценке комиссии, 60 страниц его работы заимствованы из ряда других исследований.

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